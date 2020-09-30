دولور يُحطم رقما قياسيا في فرنسا

حطم الدولي الجزائري أندي دولور، رقما قياسيا فرنسيا، من حيث فعالية ضرباته الرأسية أمام مرمى المُنافسين، منذ بداية العام الجاري.

وكشفت إحصائيات الرابطة الفرنسية، بأن هداف مونبوليي، يُعتبر الرقم واحد من ناحية إستغلال الفرص برأسه بنسبة فعالية مثالية وصلت لـ100%.

وتمكن “الغجري”، منذ جاني 2020 الى غاية سبتمبر الجاري، من هز شباك المُنافسين خمس مرات برأسيه، من أصل خمس مُحاولات.

ويُقدم مُحارب الصحراء، بداية موسم مميزة مع أبناء “لاباياد”، حيث يبقى مصدر الخطر الأول في تشكيلة المدرب ديرزاكاريون.