دولور يُحقّق رقما مميزا في الدوري الفرنسي

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عبر التويتر بالنجم الجزائري “أندي دولور” هدّاف “مونبوليي”.

فبعد أن سجل “دولور” هدفا في مباراة فريقه أمام “موناكو” السبت الماضي، وصل عدد أهداف “المحارب” إلى 40 هدفا.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي صورة للنجم الجزائري معلقا عليها: “بعد هدفه في شباك موناكو، أصبح رصيد أندي دولور من الأهداف 40 هدفا”.

وجاء أيضا: “نتمنى المزيد من التألق لبطل إفريقيا”.