دولور يُخيف مارسيليا

الرياضة
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دولور يُخيف مارسيليا
بقلم إسماعيل عشاش

يثير الدولي الجزائري، أندي دولور، مخاوف نادي أولمبيك مارسيليا، قبل المواجهة التي تنتظر هذا الأخير، أمام مونبوليي، سهرة يوم غد الأربعاء في الليغ 1 الفرنسية.

وإعترف حارس “لوام”، ستاف مانداندا، بأن مهمة زملائه لن تكون سهلة، أمام هجوم يقوده دولور، المتواجد في أحسن أحواله.

وقال بطل العالم :”المُباراة ستكون مُعقدة بالنسبة لنا، هجوم مونبوليي قوي جدا، وقادر على صناعة الخطر على مرمانا”.

يُذكر بأن “بوزلوف”، يعيش أجمل أيامه منذ بداية الموسم الجاري، بتسجيله لثمانية أهداف وتقديمه لسبع تمريرات حاسمة.


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