“دولور” يُشعل الحرب مُجددا مع نيمار برسالة تهديد

أشعل النجم الدولي الجزائري لفريق مونبولييه الفرنسي “آندي دولور” الحرب مُجددا مع اللاعب البرازيلي لباريس سان جيرمان “نيمار داسيلفا”.

“دولور” قال في تصريحات قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين مطلع شهر فيفري:”سنرى كيف سينظر إلي نيمار في المباراة المقبلة، ولابد أن يعلم، لا أخاف أحدًا”.

وأضاف:”تبقى مشكلتي مع باريديس أكبر من نيمار، فاللاعب الأرجنتيني يتحدث بطريقة لا تصدق، سأبذل قصارى جهدي لترويضهما أو محاولة تهدئتهما”.

وكان “دولور” قد تشابك لفظيا مع نيمار خلال مواجهة الذهاب التي جرت بملعب “لاموسون” بسبب افتقاد البرازيلي للتواضع حسب “الغجري”.