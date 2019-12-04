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دولور يُشيد بالجماهير الجزائرية ويعدهم بالكثير

الرياضة
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دولور يُشيد بالجماهير الجزائرية ويعدهم بالكثير
بقلم أمير بهلول

أشاد المهاجم “أندي دولور” بالجماهير الجزائرية التي رحبت كثيرا به مؤكدا أنه لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شكره لهم.

وقال “دولور” في تصريحاته: “البعض انتقدني عندما اخترت الجزائر واليوم أنا بطل إفريقيا وجميع الجزائريين يحبونني”.

وأضاف: “أشكرهم جزيل الشكر على مساندتهم لي ودعمهم لي ولا أجد الكلمات المناسبة للحديث عنهم”.

وتابع: “العودة للجزائر بعد التتويج بكأس إفريقيا لحظة لن تنسى أبدا، فالشعب الجزائري محب كثيرا لكرة القدم”.

وختم كلامه: “عندما أشارك في أي مباراة أقدم 200% وعندما يتعلق الأمر بالجزائر أقدم أكثر من 200%”.


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