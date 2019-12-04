دولور يُشيد بالجماهير الجزائرية ويعدهم بالكثير

أشاد المهاجم “أندي دولور” بالجماهير الجزائرية التي رحبت كثيرا به مؤكدا أنه لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شكره لهم.

وقال “دولور” في تصريحاته: “البعض انتقدني عندما اخترت الجزائر واليوم أنا بطل إفريقيا وجميع الجزائريين يحبونني”.

وأضاف: “أشكرهم جزيل الشكر على مساندتهم لي ودعمهم لي ولا أجد الكلمات المناسبة للحديث عنهم”.

وتابع: “العودة للجزائر بعد التتويج بكأس إفريقيا لحظة لن تنسى أبدا، فالشعب الجزائري محب كثيرا لكرة القدم”.

وختم كلامه: “عندما أشارك في أي مباراة أقدم 200% وعندما يتعلق الأمر بالجزائر أقدم أكثر من 200%”.