دولور يُشيد بفريقه ويؤكد قوته !

أشاد الجزائري “أندي دولور” بفريقه “مونبوليي” مؤكدا أن هذا الأخير سيلحق الضرر بعدد من الأندية هذا الموسم.

وقال “دولور” في تصريحات لقناة “تيليفوت”: “لدينا فريق قوي ويمكننا إلحاق الضرر بعدد من الأندية هذا الموسم”.

وأضاف: “حققنا انطلاقة جيدة في الدوري الفرنسي وعلينا أن نضع أرجلنا في الأرض وأن نواصل العمل”.

وتابع: “مهمتنا هي تسجيل الأهداف واللعب بكتلة في الدفاع حتى نحافظ على تقدمنا، يمكننا التطور أكثر فأكثر”.

يذكر أن “دولور” سجل 3 أهداف هذا الموسم ومنح زملائه تمريرتين حاسمتين في أولى الجولات في الليغ 1