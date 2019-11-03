دولور يُشيد بمدربه ويطالب زملاءه بالعمل أكثر !

عبّر “أندي دولور” مهاجم “مونبوليي” عن رضاه بالنتيجة التعادل الذي عاد بها رفقة فريقه أمام “ميتز” أمس السبت.

وقال دولور في تصريحاته: “تغيرنا كثيرا في الشوط الثاني فالشوط الأول خسرنا العديد من الصراعات الثنائية”.

وأضاف: “كان يمكننا تحقيق الفوز في الشوط الثاني لكن نتيجة التعادل ليست سيئة خارج القواعد”.

وتابع: “كان يجب علينا أن ندخل المباراة بقوة عكس ما قدمناه في الشوط الأول ولهذا السبب نحن لا نحقق الفوز خارج الديار”.

في حين ختم كلامه: “برافو للكوتش، فقد قام بتغيرات مؤثرة في المباراة وهو ما سمح لنا بالعودة في النتيجة”.