دولور يُصفي حساباته :”لقد نسوا ما قدمته لهم”!

صفى الدولي الجزائري، أندي دولور، حساباته في حوار مُطول مع جريدة “ليكيب”، تطرق فيه للعديد من الأمور المُتعلقة بمشواره الإحترافي، والذي ضحى من أجله بمسيرته مع الخضر بشكل نهائي.

وتحدث “الغجري” قائلا :”ما حدث بعد رحيلي من مونبوليي ألمني كثيرا، خاصة وأنني إبن المنطقة، الأنصار ذهبوا بعيدا في ردة فعلهم ضدي، ونسوا كل ما قدمته لهم خلال السنوات الثلاث التي قضيتها مع الفريق”.

وواصل في سياق مُتصل :”لا أحد تفهم رغبتي في تغيير الأجواء، وأنا شخص صريح وهذا الأمر قد يصدم البعض في بعض الأحيان، ولكن عندما أدخل أرضية الملعب، أقدم أفضل ما لدي دائما منذ صافرة الحكم الأولى”.

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