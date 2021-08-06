دولور يُطمئن جماهير “مونبوليي”

طمأن النجم الجزائري “أندي دولور” جماهير فريقه “مونبوليي” بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به الفريق في المباريات التحضيرية، مؤكدا أنه لا يزال أمامهم الكثير وسيعملون بجهد كبير لتصحيح الأخطاء.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “الأداء الذي نقدمه في المباريات الودية لن يعكس بالشكل التام على أدائنا في البطولة، سنصحح العديد من الأخطاء وسنظهر بوجه آخر”.

وأضاف: “لدي الخبرة اللازمة لتجاوز مثل هذه العقبات سنعمل مع المدرب على تحقيق أفضل النتائج الممكنة، فنحن نعلم جيدا أين نريد أن نكون، ولكن هذا الأمر لن يكون سوى بالعمل، ففي بعض الأحيان تفوز في كل المباريات التحضيرية وبعدها تقدم بداية سيئة في الليغ 1 و العكس صحيح”.