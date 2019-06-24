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دولور يُعبّر عن فخره بأول مشاركة رسمية له مع الخضر

الرياضة
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دولور يُعبّر عن فخره بأول مشاركة رسمية له مع الخضر
بقلم أمير بهلول

أبدى نجم الخضر “أندي دولور” عن فخره بعد مشاركته الرسمية الأولى له مع المنتخب الوطني في مباراة أمس الأحد أمام “كينيا”.

ونشر “دولور” صورته عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “سعيدا جدا بالدخول القوي في كأس إفريقيا”.

وأضاف: “فخور جدا بأول مشاركة رسمية لي مع المنتخب والتي انتهت بفوز لصالح الخضر”.


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