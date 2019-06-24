دولور يُعبّر عن فخره بأول مشاركة رسمية له مع الخضر

أبدى نجم الخضر “أندي دولور” عن فخره بعد مشاركته الرسمية الأولى له مع المنتخب الوطني في مباراة أمس الأحد أمام “كينيا”.
ونشر “دولور” صورته عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “سعيدا جدا بالدخول القوي في كأس إفريقيا”.
وأضاف: “فخور جدا بأول مشاركة رسمية لي مع المنتخب والتي انتهت بفوز لصالح الخضر”.
Très heureux de cette bonne entrée en matière dans la compétition & FIER de ma 1ère Sélection en match officiel qui rime avec VICTOIRE 😉🙏💪 #LesVerts #TeamDZ 🔝💚🇩🇿 #LesFennecs #123VivaLAlgerie #TotalAFCON2019 #ALGKEN pic.twitter.com/02Fre5pi4O
— Andy Delort (@AndyDelort9) June 23, 2019
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