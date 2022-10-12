دولور يُعلق على التحاق بلايلي بأجاكسيو الفرنسي

علق النجم الدولي الجزائري، أندي دولور، على التحاق مواطنه، يوسف بلايلي، أمسية اليوم الأربعاء بفريق أجاكسيو الفرنسي.

حيث نشر لاعب فريق نيس الفرنسي صورة لبلايلي مع المدير الرياضي لأجاكسيو، يوهان كافالي، لحظة تقديم الوافد الجديد.

كما أرفق، الغجري، الصورة التي نشرها على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة:”أعرف الثنائي، أُحب الثنائي، وسيفعلانها معا”.

ويُذكر أن دولور ساهم في صفقة بلايلي بحكم أنه لاعب سابق لأجاكسيو وزميل الجزائري في الخضر.