دولور يُفاجىء الفرنسيين ويوجه رسالة قوية لغويري

فاجأ الدولي الجزائري، أندي دولور، الفرنسيين بخرجة مميزة مع زميله أمين غويري، بعد تضييع هذا الأخير لركلة جزاء كان مُحارب الصحراء، قد جلبها خلال الداربي الأخير بين نيس وموناكو.

وتحدث رأس الحربة لجريدة “ليكيب” قائلا :”كنت قادرا على تنفيذ ركلة الجزاء، ولكن أمين هو المُكلف بها، وأنا أسانده، رغم تضييعه، وفي المرة القادم سيقوم بالتنفيذ من جديد وهذه المرة سيهز الشباك”.

وإعتبرت الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، بأن تصريحات “بوزلوف” تُوضح ومن الآن الدور المهم الذي يلعبه داخل وخارج الميدان، رغم أنه لم يلتحق بأنباء “لاكوت دازور” سوى منذ أسابيع قليلة.