دولور يُكذّب إشاعة رحيله عن “مونبوليي”

الرياضة
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دولور يُكذّب إشاعة رحيله عن “مونبوليي”
بقلم أمير بهلول

كذّب النجم الجزائري “أندي دولور” إشاعة رحيله عن فريقه “مونبوليي” وانضمامه لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

ونشر “دولور” عبر حسابه الرسمي في “التويتر“: “أنا سعيد في مونبوليي ولم يخطر في بالي أبدا المغادرة”.

وأضاف: “أنا باقي في هذا النادي إنه بيتي”.

يذكر أن كل من “مارسيليا” وأحد أندية الدوري الإنجليزي كانا يريدان التعاقد مع في الميركاتو الشتوي.


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