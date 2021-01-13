دولور يُكذّب إشاعة رحيله عن “مونبوليي”

كذّب النجم الجزائري “أندي دولور” إشاعة رحيله عن فريقه “مونبوليي” وانضمامه لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

ونشر “دولور” عبر حسابه الرسمي في “التويتر“: “أنا سعيد في مونبوليي ولم يخطر في بالي أبدا المغادرة”.

وأضاف: “أنا باقي في هذا النادي إنه بيتي”.

يذكر أن كل من “مارسيليا” وأحد أندية الدوري الإنجليزي كانا يريدان التعاقد مع في الميركاتو الشتوي.