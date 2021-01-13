دولور يُكذّب إشاعة رحيله عن “مونبوليي”

كذّب النجم الجزائري “أندي دولور” إشاعة رحيله عن فريقه “مونبوليي” وانضمامه لأحد أندية الدوري الإنجليزي.
ونشر “دولور” عبر حسابه الرسمي في “التويتر“: “أنا سعيد في مونبوليي ولم يخطر في بالي أبدا المغادرة”.
وأضاف: “أنا باقي في هذا النادي إنه بيتي”.
يذكر أن كل من “مارسيليا” وأحد أندية الدوري الإنجليزي كانا يريدان التعاقد مع في الميركاتو الشتوي.
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Je suis heureux chez moi, à Montpellier.
Il n’a jamais été question d’un départ, je reste chez moi à Montpellier.
أنا سعيد في مونثبليه، لم يخطر في بالي أبدا المغادرة.
أنا باقي في هاذا النادي، إنه بيتي.
— Andy Delort (@AndyDelort9) January 13, 2021
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