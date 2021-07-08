دولور يُنظم مسابقة خاصة للجمهور الجزائري

ينظم النجم الجزائري “أندي دولور” مسابقة خاصة للفوز بقميصه الخاص بنهائي كأس إفريقيا 2019 ،وذلك في إطار افتتاح المتجر الرسمي للفاف في مدينة “ليون”.. “DzFanStore”

ونشر “دولور” عبر حسابه الرسمي في الفايسبوك: “في إطار فتح المتجر الرسمي للفاف في “ليون”، يمكنكم الفوز بقميص المنتخب الوطني لنهائي كأس إفريقيا، ما عليكم سوى المشاركة عبر المنشور الخاص في الانستغرام، وسيتم اختيار الفائزين بالقرعة في الايام المقبلة”.