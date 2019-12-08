دولور يُهاجم البرازيلي: “نيمار مُتعجرف وعليه احترام الجميع” !

انتقد الجزائري “أندي دولور” نجم “باريس سان جيرمان” “نيمار جونيور”، على خلفية مباراة “مونبوليي” أمام “البياسجي” أمس السبت.

وقال “دولور” في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب”: “نيمار لاعب كبير لكن مع الأسف لا يحترم الجميع”.

وأضاف: “هذا ما قلت له في النفق المؤدي لغرفة الملابس، في الأخير هو فاز بثلاثة مقابل واحد لداعي للحركات البهلوانية”.

وتابع: “عندما تكون قدوة للكثيرين عليك أن تحترم الجميع، ليس لدينا نفس التربية هو منرفز بشكل كبير”.

في حين ختم كلامه: “يلعب وكأنه في “فولكلور”، يستفز الجميع، ويتحدث بشكل سيء مثلما جرت العادة”.