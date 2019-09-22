دولور يُهاجم الـ “VAR”: “هذه التقنية تفسد كرة القدم”

هاجم الجزائري “أندي دولور” تقنية الـ VAR التي حرمته من “الدوبلي” أمام “أولمبيك مارسيليا” أمس السبت في الدوري الفرنسي.

وكان “دولور” قد سجل هدفين قبل أن يتم إلغاؤهما من طرف الحكم الرئيسي بداع التسلل بالرجوع إلى تقنية “VAR”.

وصرح النجم الجزائري للصحافة الفرنسية قائلا: “هدفين ملغيين لنفس اللاعب في نفس المباراة ! لا أعتقد أن هذا الأمر حدث من قبل لأي لاعب”.

وأضاف: “والدي أرسل لي رسالة نصية، وقال لي أن التسلل الأول كان بسبب الأصبع والثاني بسبب القدم”.

وتابع: “الآن لن أحتفل بالأهداف التي أسجلها، أنا أشعر بالإشمئزاز.. فهذا يفسد كرة القدم”.