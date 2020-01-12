“دولور” يُهدي هدفه “العالمي” لـ “جون بيار بابان”

الرياضة
  • -
  • 0
“دولور” يُهدي هدفه “العالمي” لـ “جون بيار بابان”
بقلم أمير بهلول

يواصل النجم الجزائري “أندي دولور” التألق في الدوري الفرنسي رفقة فريقه “مونبوليي” بعد أن قاده لتحقيق الفوز خارج الديار أمس السبت.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “لم نبدأ المباراة بالطريقة التي كنا نريدها، لكن في الشوط الثاني وبعد حديث المدرب تغيرت الأمور”.

وأضاف: “في الشوط الثاني نجحنا في قلب الأمور لصالحنا ولو نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها الشوط الثاني يمكننا تحقيق نتائج إيجابية”.

وتابع: “أهدي الهدف الذي سجلته لـ “جون بيار بابان”، هو قدوتي.. وأنا أتابع فيديوهاته دائما خاصة عندما أكون في الحافلة مع زملائي، هذا ما يمنحني الإرادة لتسجيل أهداف رائعة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=755025

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com