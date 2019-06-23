دولور يُوجّه رسالة خاصة للجمهور الجزائري !

وجّه “أندي دولور” المدلل الجديد للجماهير الجزائرية رسالة خاصة لهم قبل مباراة اليوم الأحد أمام “كينيا” في افتتاح مباريات الخضر في كأس إفريقيا.

ونشر دولور عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “بداية الكان.. كلنا مع بعض.. وان تو ثري فيفا لالجيري”.

هداف “مونبوليي” أبدى عن جاهزيته خلال التدريبات والتحضيرات تحت قيادة الناخب الوطني ومستعد لتقديم الإضافة اللازمة ومساعدة الخضر على تحقيق الفوز.