“دولور” يُوجّه رسالة لرئيس “ليون”

وجّه النجم الجزائري “أندي دولور”، رسالة مباشرة لرئيس نادي “ليون”، “جون ميشال أولاس”، وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر”.

ونشر “دولور” تغريدة جاء فيها: “الخيار الثاني أفضل أليس كذلك جون ميشال أولاس”.

يذكر أن الرابطة الفرنسية تدرس ثلاث مقترحات من أجل تحديد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوربي.

الخيار الأول: نسبة تحقيق النقاط في كل مباراة.

الخيار الثاني: اعتماد الترتيب الحالي إلى حين توقف المنافسة.

الخيار الثالث: إعتماد الترتيب المحقق في منتصف الموسم.