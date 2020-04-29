“دولور” يُوجّه رسالة لرئيس “ليون”

وجّه النجم الجزائري “أندي دولور”، رسالة مباشرة لرئيس نادي “ليون”، “جون ميشال أولاس”، وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر”.
ونشر “دولور” تغريدة جاء فيها: “الخيار الثاني أفضل أليس كذلك جون ميشال أولاس”.
يذكر أن الرابطة الفرنسية تدرس ثلاث مقترحات من أجل تحديد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوربي.
الخيار الأول: نسبة تحقيق النقاط في كل مباراة.
الخيار الثاني: اعتماد الترتيب الحالي إلى حين توقف المنافسة.
الخيار الثالث: إعتماد الترتيب المحقق في منتصف الموسم.
L’option 2 est intéressante, pas vrai Président @JM_Aulas ?
On est ensemble 😉 https://t.co/ThV68EbQqY
— Andy Delort (@AndyDelort9) April 28, 2020
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