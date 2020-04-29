“دولور” يُوجّه رسالة لرئيس “ليون”

الرياضة
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“دولور” يُوجّه رسالة لرئيس “ليون”
بقلم أمير بهلول

وجّه النجم الجزائري “أندي دولور”، رسالة مباشرة لرئيس نادي “ليون”، “جون ميشال أولاس”، وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر”.

ونشر “دولور” تغريدة جاء فيها: “الخيار الثاني أفضل أليس كذلك جون ميشال أولاس”.

يذكر أن الرابطة الفرنسية تدرس ثلاث مقترحات من أجل تحديد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوربي.

الخيار الأول: نسبة تحقيق النقاط في كل مباراة.

الخيار الثاني: اعتماد الترتيب الحالي إلى حين توقف المنافسة.

الخيار الثالث: إعتماد الترتيب المحقق في منتصف الموسم.


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