دوليون سابقون يؤكدون أن تربص FAST TRACK فرصة حقيقية للتطور في مهنة التدريب

أبدى لاعبون دوليون سابقون، على غرار جمال بلعمري ولمين زيماموش وفاروق بلقايد، سعادتهم الكبيرة بالمشاركة في الدورة التكوينية “FAST TRACK” المقامة بمدينة تلمسان.

وأجمع اللاعبون، في تصريحاتهم لقناة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على منصة يوتيوب، اليوم الأربعاء، خلال التربص الخاص بنيل شهادتي CAF C وCAF B، على الفائدة الكبيرة التي خرجوا بها من هذه التجربة.

وقال المدافع الدولي السابق جمال بلعمري: “شرعنا في التعلم عن عالم التدريب الذي يهمنا منذ أن كنا لاعبين، نتمنى التوفيق لنا وللجميع”.

من جانبه، صرّح الحارس الدولي السابق لمين زيماموش: “أظن أن هذا التربص الذي تنظمه الفاف هو الثاني أو الثالث للاعبين الدوليين السابقين، أشكر الفاف على هذا التربص الذي يمنحنا فرصة القيام بدورات تكوينية مع الخبرة التي نمتلكها، التكوين سيفيدنا كثيرًا، ولِمَ لا ننقل خبرتنا للأجيال القادمة”.

بدوره، قال متوسط الميدان السابق، فاروق بلقايد: “نحن في اليوم الثاني من التربص بمركز تلمسان، بحضور عدد من اللاعبين السابقين، مع مدربين معروفين، نتمنى أن نستفيد منهم كثيرًا، ولِمَ لا نكون يومًا في ميدان التدريب”.

ويؤكد هذا التربص التكويني حرص “الفاف” على تأهيل اللاعبين السابقين وتمكينهم من دخول عالم التدريب باحترافية. من خلال برامج تجمع بين الخبرة الميدانية والتكوين الأكاديمي.