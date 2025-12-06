دولي إيفواري يستهزئ بالمنتخب المغربي

سخر الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي، من المنتخب المغربي، قبل أيام قليلة على انطلاق كأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر الجاري، إلى 18 جانفي 2026.

وأكّد مهاجم نادي فياريال الإسباني أن منتخب “الفيلة” لا يخشى أي منافس خلال النسخة المقبلة من “الكان”.

مشيرا في تصريحاته خلال إحدى البرامج على منصة “إكس”. أن منتخب كوت ديفوار يمتلك 3 ألقاب فيما لا يعلم إن كان المغرب يملك لقبا أصلا، قبل أن يضيف “يجب الحذر من المغرب، لكن لا أعرف إن كانت لديهم نجمة”.

وواصل نيكولاس بيبي سخريته من المنتخب المغربي بالقول:”ربما نجمة فازوا بها سنة 1818″، في إشارة منه إلى أن المغاربة أنفسهم لم يعيشوا لحظة التتويج التي مر عليها أكثر من 51 سنة.

وفي رده بخصوص المنتخب الجزائري أحد المرشحين البارزين للمنافسة على لقب الـ “كان” ، أبرز ذات المتحدث. بأن بطل إفريقيا في 2024 سبق لهم الفوز على الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021، وهو ما يمنحهم دافعا قويا في حال تلاقي المنتخبان.

وختم بطل إفريقيا الأخير قائلا : “لقد هزمنا الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021. وأنتم لديكم نجمتان فقط، بينما نحن لدينا ثلاث”.

