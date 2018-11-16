دولي جزائري آخر في طريقه للدوري الأمريكي !!

كشفت صحيفة “MundoDeportivo” الإسبانية، أن نادي ريال بيتيس تلقى عرضا من نادي أمباكت مونتريال الكندي للتعاقد مع لاعبه الجزائري رياض بودبوز.

وحسب ذات الصحيفة فإن النادي الكندي يريد تدعيم صفوفه خلال فترة التحويلات الشتوية المقبل بالنجم السابق لنادي مونبوليي الفرنسي.

في وقت يرغب فيه النادي الاندلسي في تسريح بودبوز، من أجل تدعيم تشكيلته التي تشارك في الدوري الأوروبي “يوروباليغ”.

يشار إلى أن نادي أمباكت مونتريال الذي ينشط في الدوري الأمريكي، يلعب له الدولي الجزائري سفير تايدر منذ الصيف الماضي.