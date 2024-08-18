دولي جزائري آخر يقترب من أونجي الفرنسي

اقترب نادي أونجي الفرنسي، من ضم لاعب جزائري آخر، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكان أونجي، قد أعلن أمس السبت، عن تعاقده مع هاريس بلقبلة، الذي رفع عدد جزائريي النادي إلى 4، بعد كل من زين الدين فرحات وفريد الملالي وحيماد عبدلي.

وكشف موقع “سبور أف أر” الفرنسي، اليوم الأحد، نقلا عن الصحفي الفرانكو جزائري، محمد توباش، بأن مسؤولي نادي أونجي، يستهدفون التعاقد مع الظهير الأيمن للخضر، يوسف عطال.

ويتواجد عطال، حرا من أي التزام منذ نهاية عقده الصائفة الحالية. مع أضنة ديمير سبور التركي، الذي لعب له لـ 6 أشهر قادما من نيس الفرنسي.

للإشارة فإن اسم عطال، ارتبط بالعودة إلى “الليغ1” الفرنسية، وتصدر أولمبيك مارسيليا. قائمة الراغبين في ضمه. إلا أن الصفقة لم تتم اثر الضغوطات التي مورست على نادي الجنوب. بسبب قضيته المتعلقة بدعه الفلسطيين، والتي عجلت برحيله عن نيس جانفي الماضي.