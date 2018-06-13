دولي جزائري جديد مُرشح للعب في الدوري التركي

الرياضة
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دولي جزائري جديد مُرشح للعب في الدوري التركي
بقلم إسماعيل عشاش

دخل الدولي الجزائري، مهدي عبيد، حسابات “طرابزون سبور” التركي، والذي استفسر عن وضعية مُتوسط الميدان المنتخب الوطني، بُغية استقدامه صيفا.

وأشارت تقارير إعلامية في بلاد “الأناضول” لوجود إهتمام بالغ من مُسيري “البوردو- مافي”، وسعيهم لشراء عقده كاملا من “ديجون” الفرنسي.

يُذكر بأن خريج مدرسة “لانس” لايزال مُرتبطا بفريق منطقة “لابورغون” إلى غاية سنة 2019، لكن إدارة هذا الأخير لاتُعارض تسريحه.

ويتواجد، مهدي عبيد، في فترة نقاهة، بعدما أنهى موسمه مُبكرا بعد تعرضه لإصابة خطيرة، جلعته يُضيع الأسابيع الأخيرة للموسم المُنقضي.

يُشار بأن صاحب الـ25 عاما هو ثالث لاعب جزائري مُرشح للإنتقال لتركيا، بعد كل من إسماعيل بن ناصر وإسلام سليماني.

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