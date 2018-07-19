دولي جزائري لتعويض محرز في “ليستر”!

دخل الدولي الجزائري، رشيد غزال حسابات نادي “ليستر سيتي” بغرض تعويض مُواطنه الراحل لـ”مانشستر سيتي”، رياض محرز.

وأكدت جريدة “لو سبور10” الفرنسية بأن الجناح الأيسر، محل إعجاب المُدرب “كلود بويال” والذي يستهدف إستقدامه قبل غلق الميركاتو الصيفي.

ويرى الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الفوكسيس” بأن “كبسولة” الصغير، خيار ممتاز لتعويض محرز على الرواقين الأيمن والأيسر.

ولن تكون مُهمة بطل “البريميرليغ” لسنة 2016 صعبة في إقناع غزال، لرغبته في تغيير الأجواء، بعد موسم صعب في موناكو.

يُشار بأن خريج مدرسة “أولمبيك ليون” لايزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع أبناء “الإمارة”، يستمر لغاية جوان من سنة 2021.