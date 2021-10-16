دولي فرنسي أسبق يُدافع عن بلماضي بعد تصريحات غالتيي النارية

دافع الدولي الفرنسي الأسبق، إيريك ديميكو، عن الناخب الوطني جمال بلماضي، ضد كريستوف غالتيي، مدرب نيس، بعد التصريحات النارية التي أطلقها هذا الأخير دفاعا عن لاعبه أندي دولور.

وعبّر ديميكو، عن إستغرابه من تصرف الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”العقبان” قائلا :”ردة فعل بلماضي منطقية، وكريستوف غالتيي صديق لي، وأمتدحه كثيرا، ولكنه إنفعل بشكل أكثر من اللزوم، في وقت لا يوجد شيء يدعو للقلق”.

وكان غالتيي، قد تهجم يوم أمس الجمعة، التقني الجزائري، مُعبرا عن إستيائه الشديد من تصريحاته بخصوص أندي دولور، وفضحه له أمام الملأ.

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