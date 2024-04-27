دولي فرنسي ينصح إدارة مارسيليا بالتعاقد مع مدرب جزائري

طالب اللاعب الدولي الفرنسي السابق ونادي باريس سان جيرمان، جيروم روتن، إدارة نادي أولمبيك مارسيليا، بالتعاقد مع مدرب جزائري.

للإشراف على العارضة الفنية للفريق الجنوب الفرنسي بداية من الموسم المقبل، خلفا للمدرب الحالي غاسات.

ووجه اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي والبياسيجي، جيروم روتن، نصيحة لإدارة بالتعاقد مع المدرب الجزائري جمال بلماضي، بعد تداول شائعات برحيل المدرب الحالي لـ”لوام” جون لويس غاسات.

وبرر جيروم روتن إقتراحه، بالقول خلال حصة “Rothen s’enflamme” أمس الجمعة:” المدرب جمال بلماضي، سبق له حمل ألون نادي أولمبيك مارسيليا كلاعب، ورغم تعرضه لانتقادات خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة، ربما يريد تولي مسؤولية تدريب نادي”.

وأوضح جيروم روتن:”في مشروع كهذا بالتعاقد مع المدرب بلماضي، سيحافظ الفريق على ركائزه، ولن يكون بحاجة إلى بيع عدد كبير من اللاعبين”.