دولي مصري سابق: “المغرب ستعيش نفس سيناريو الجزائر في الكاميرون”

توقّع نجم الكرة المصرية السابق، رضا عبد العال، خروج المنتخب المغربي مبكرا من منافسة كأس أمم إفريقيا، الجارية وقائعها بكوت ديفوار.

وبالرغم من أنه دشّن الـ”كان” بانتصار كبير، أمام تنزانيا، إلا أن المصري عبد العال. توقع بأن يعيش المنتخب المغربي نفس سيناريو الخضر في نسخة 2021 التي جرت بالكاميرون.

وفي تصريحات خص بها برنامج “البريمو” على قناة “TEN” المصرية، ونقلها موقع “فيتو” المصري، قال عبد العال: “لاعبو المنتخب المغربي أصيبوا بحالة من التعالي والغرور بعد الإنجاز الكبير في بطولة كأس العالم الماضية بقطر والحصول على المركز الرابع”.

وأضاف ذات المتحدث: “أتوقع أن لا يصل المغرب لأبعد مدى في بطولة الأمم الإفريقية الحالية. وسيسير على نهج المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا الماضية 2021 التي أقيمت بالكاميرون. بعدما أصيب “محاربو الصحراء” بحالة من الثقة الزائدة بعد فوزهم باللقب في 2019″.