دول أجنبية ترسل جنودها إلى فرنسا

سترسل “عدة دول أجنبية” بما في ذلك بولندا جنودا. للمساعدة في تأمين الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف (26 جويلية – 11 أوت).

وتتواجد فرنسا في حالة تأهب قصوى في مواجهة التهديد بهجمات. حسبما علمت وكالة فرانس برس الخميس من وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وذكرت الوزارة أن “العديد من الدول الأجنبية ستعززنا في بعض المجالات الحيوية. مثل قدرات الكلاب، حيث تكون الاحتياجات هائلة” خلال الألعاب الأولمبية”.

وهكذا شاركت قوات الدرك الفرنسية في تأمين المواقع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وكان وزير الدفاع البولندي أعلن في وقت سابق الخميس أن بلاده سترسل تعزيزات عسكرية. للمساعدة في تأمين الألعاب الأولمبية في باريس، دون أن يحدد عدد الجنود.

وقال فلاديسلاف كوسينياك كاميش على شبكة التواصل الاجتماعي “سيتم نشر قوة عمل مكونة من جنودنا. بما في ذلك الكلاب البوليسية، في باريس. هدفها الرئيسي سيكون القيام بعمليات الكشف عن المتفجرات ومكافحة الإرهاب”.

وقررت الحكومة الفرنسية يوم الأحد الماضي، مباشرة بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو وأدى إلى مقتل 143 شخصا. رفع خطة الأمن فيجيبيرات إلى أقصى مستوياتها، أي “الهجوم الطارئ”، قبل أربعة أشهر من الألعاب الأولمبية.

وبحسب وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو. سيتم تعبئة 18 ألف جندي فرنسي للمشاركة في الأولمبياد، من بينهم 3000 طيار مسؤولون عن المراقبة الجوية.