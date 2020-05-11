دول أوبك تعلن عن تخفيضات إضافية لدعم أسعار النفط

أعلنت، اليوم الاثنين، دول اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” عن تخفيضات اضافية لدعم اسعار النفط.

أفادت مصادر اعلامية سعودية، اليوم الاثنين، أن اعضاء منظمة اوبك أعلنت عن تخفيضات طواعية إضافية للإنتاج عن تلك المقررة في اتفاق اوبك+ الموقع في 12 افريل الماضي.

وذلك في اطار جهود دعم اسعار البترول الخام.

ويتعلق الامر بكل من السعودية، أكبر منتج للبترول و كذا دولة الكويت التي تعد ايضا من اهم المنتجين اعضاء في أوبك.

وحسب ذات المصدر فإن اعضاء منظمة اوبك وحلفائها دعت إلى المشاركة في جهد جديد لخفض إنتاج النفط واحترام التخفيضات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة في أفريل الماضي لدعم أسعار النفط.

حيث اعلنت وزارة الطاقة السعودية عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا ابتداء من يونيو لدعم استقرار أسعار الخام.