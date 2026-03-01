دول “أوبك+” تُقرر زيادة إنتاج النفط بـ206 ألف برميل يوميا

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول الثمانية الموقعة على إعلان التعاون (أوبك+) التي تنفذ تعديلات طوعية في الإنتاج.

ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، عُمان وروسيا.

وحسب بيان للوزارة، قرر الوزراء الشروع، خلال شهر أفريل، في زيادة جماعية للإنتاج قدرها 206 ألف برميل يوميا. وبالنسبة للجزائر، تترجم هذه الخطوة بزيادة قدرها 6 آلاف برميل يوميا خلال الشهر ذاته.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لتطورات السوق النفطية العالمية. ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول الثمانية المعنية بما يضمن استقرار السوق وتوازنها.

وخلال هذا الاجتماع، أجرى الوزراء مشاورات معمقة وبناءة حول الآفاق قصيرة المدى للسوق النفطية العالمية. في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تتسم بقدر من عدم اليقين، غير أنها تظهر مؤشرات مشجعة على تحسن تدريجي.

وأشار الوزراء إلى أن الاعتدال المسجل حاليا في الطلب، والمرتبط أساسا بعوامل موسمية، يتوقع أن يتراجع تدريجيا. مما يمهد لانتعاش تدريجي في مستويات الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة.

كما جدد المشاركون، في ختام أشغالهم، التزامهم بمواصلة المشاورات المنتظمة والعمل بطريقة مسؤولة ومنسقة واستباقية، بما يكفل الحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية وتوازنها.