دول أوروبية تعرض على المعلمين أعلى الرواتب

كشفت شبكة يوريديس التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن رواتب المعلمين في جميع أنحاء أوروبا. يمكن أن تتراوح بين 4000 يورو و92000 يورو سنويا. مما يشير إلى أن بعض البلدان تدفع للمعلمين أكثر من غيرها.

ومع ذلك، فإن مستوى التعليم الذي يدرسه العامل في مجال التعليم، هو أيضًا عامل يحدد رواتب المعلمين في المنطقة.

ووفقا للتقرير، فإن معلمي مرحلة ما قبل الابتدائي عادة ما يكسبون أقل من نظرائهم الآخرين، وخاصة معلمي المرحلة الثانوية العليا.

بشكل عام، الدول التي تدفع أعلى رواتب للمدرسين من المستوى المنخفض هي سويسرا والدنمارك. حيث يصل الراتب السنوي إلى 66,972 يورو و47,980 يورو. وهذا يعني أن المعلم المبتدئ في هذين البلدين يحصل على حوالي 5,581 يورو و3,998 يورو شهريًا على التوالي.

في حين لم تكن هناك بيانات متاحة لدول مثل أيرلندا والنمسا وألمانيا وكرواتيا وإستونيا. فإن قائمة الدول الخمس الأولى التي تدفع أعلى رواتب للمعلمين المبتدئين، تم اختتامها أيضًا مع أيسلندا (45,648 يورو). والنرويج (40,479 يورو) و هولندا (38.413 يورو).

هذا مقياس رواتب المعلمين

وعلى الطرف الآخر من المقياس، فإن الدول التي لديها أدنى رواتب للمعلمين في أوروبا هي بلغاريا (7731 يورو). ورومانيا (8027 يورو)، مما يشير إلى أن العاملين. في هذا القطاع يتقاضون رواتبهم حوالي 644 يورو و668 يورو على أساس شهري. على التوالى.

وتعتمد رواتب المعلمين بشكل كبير على الخبرة التي لديهم، وبالتالي. يحصل المعلمون الذين لديهم أكثر من عشر سنوات من الخبرة على رواتب أعلى من أولئك الذين يعملون في وظيفة مبتدئة.

هذا ليس هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان مثل بلجيكا وبلغاريا وقبرص واليونان وإسبانيا وفرنسا والمجر. وأيسلندا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا. كمعلمين مبتدئين بالإضافة إلى أولئك الذين لديك ما يصل إلى عشر سنوات من الخبرة وتحصل على نفس الأجر.

ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع رواتب للمعلمين الذين لديهم أكثر من سنوات من الخبرة هي سويسرا وأيرلندا والدنمارك.

وبشكل أكثر تحديدًا، يحصل المعلمون في هذه الفئة على 72,366 يورو سنويًا في سويسرا. وحوالي 60,369 يورو في أيرلندا، و55,312 يورو في الدنمارك.

من ناحية أخرى، تدفع بلغاريا لهؤلاء المعلمين أقل الرواتب، مثل رومانيا والمجر. حيث يصل الراتب السنوي إلى 7731 يورو و8818 يورو و8063 يورو على التوالي.

علاوة على ذلك، فإن الراتب السنوي للمعلمين في هذه الفئة – والفئات الأخرى في هذا الشأن. يظل دون تغيير في هذه البلدان الثلاثة، مما يدل على أنه بغض النظر عن سنوات الخبرة في هذا المجال. فإن تعويضات خبرة المعلمين في هذه البلدان تترك الكثير مما هو مرغوب فيه.