دول الاتحاد الأوروبي تطالب بفرض هدنة إنسانية وإرسال مساعدات إضافية لغزة

طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، بتوفير مساعدات إضافية. وبشكل أسرع إلى غزة. مشيرا إلى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى هدنة انسانية في القطاع الذي يتعرض لقصف صهيوني مكثف.

وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء “المهم هو مساعدات أكثر وأسرع. وخصوصا إدخال المواد الاساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء”.

وأضاف “شخصيا، أرى أن هدنة إنسانية هي ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية”.

وكان «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» قد ذكر أن حجم البضائع التي دخلت غزة عبر معبر رفح، أول من أمس. يعادل نحو 4 في المائة فقط من المتوسط اليومي للواردات التي كانت تدخل القطاع قبل الأزمة. ولا يمثل سوى جزء ضئيل مما هو مطلوب في ظل نفاد مخزونات الأغذية والمياه والأدوية والوقود.