دول العالم الإسلامي تتحرى هلال ذي الحجة اليوم

ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ اليوم الثلاثاء. ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

وحسبما أفاد به مركز الفلك الدولي، فإن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 ماي غرة شهر ذي الحجة. وأن يكون يوم الجمعة 06 جوان أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 27 ماي فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في أبوظبي يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس. وعمره 13 ساعة و29 دقيقة، وبعده عن الشمس 7.7 درجة. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس. وعمره 14 ساعة و17 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.1 درجة. ورؤية الهلال في كل من أبوظبي ومكة المكرمة ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

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