دول عربية تعلن غدا الإثنين أول ايام شهر رمضان

أعلنت سوريا والبحرين والعراق، أن غدا الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت كل من مصر، اليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات أن غدا الإثنين سيكون أول أيام شهر رمضان مبارك.

فيما أعلنت 8 دول أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويتعلق الأمر بكل من أستراليا، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند (لأن اليوم هو 28 شعبان فيها). باكستان (لأن اليوم هو 28 شعبان فيها)، عمان.

كما اعلنت الأردن، تعذر ثبوت رؤية الهلال، وأن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك.