دول في شرق أوروبا تطالب بشحنات غاز من الجزائر

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار. عن تسجيل عدة طلبات من دول في شرق أوروبا لشحنات غاز من الجزائر.

وقال توفيق حكار إنه سيتم التوقيع على عدة عقود خلال الفترة القادمة في إطار القانون الجديد.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أنه سيتم الاعلان عن هذه العقود في الوقت المناسب.

وقد كشفت سوناطراك عن قرار مراجعة اسعار الغاز مع جميع المتعاملين معها.

وقالت سوناطراك إن هناك ارتفاع في احجام تصدير الغاز عبر خط الانابيب لايطاليا مقارنة باسبانيا.

وأضافت سوناطراك “حتى اليوم، لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر الى بلد اخر. وان تم هذا فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.

من جانبه أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار العمل على تسريع الخطوات. لتشييد خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وقال توفيق حكار”لا يمكن مقارنة مشروع خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا. مع مشروع أخر يجتاز أكثر من 12 دولة”.

وتابع توفيق حكار “مشروع خط الغاز العابر للصحراء مع 12 دولة ستكون التكلفة. وتسعيرة الغاز كبيرة وهذا ما يمنح الأفضلية للمشروع الجزائري”.

كما توفيق حكار مداخيل بقيمة 54 مليار دولار نهاية 2022 .

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