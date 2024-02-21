دول مجلس التعاون الخليجي تعرب عن أسفها لإعاقة المشروع الجزائري بمجلس الأمن

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدمته الجزائر.

مشيرة في هذا الصدد إلى أنّ جهودها ستستمر في العمل مع الشركاء، في كل المسارات. لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.

وجاء ذلك في البيان الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمام مجلس الأمن. حول مشروع القرار الجزائري العربي. تحت عنوان “التأكيد على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وحذرت ذات المسؤولة، بشدة من ازدياد وتيرة الهجمات العسكرية على الأشقاء الفلسطينيين، ومضاعفة عدد الضحايا.

لافتة إلى أن أعدادهم باتت تشارف مئة ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال، ما بين قتلى ومصابين ومفقودين تحت الأنقاض.

وسلطت الضوء على الظروف المزرية في قطاع غزة، التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم.

موضحة أن التقارير الأممية تشير إلى عدم وجود مكان آمن في القطاع، وأصبح تقريبا كل سكانه. الذي يتجاوز عددهم مليوني شخص، من النازحين والمعرضين للمجاعة.

وقالت إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية. المتعلقة بشن عملية عسكرية على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وتحذر من أنّ هذه التهديدات تنذر بتصعيد مستويات العنف وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما تدين بأشد العبارات محاولات التهجير القسري للسكان المدنيين، وترفض رفضا قاطعا أي عملية عسكرية في مدينة رفح. وتحذر من وقوع كارثة إنسانية جديدة فيها. حيث أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع. وشريان الحياة الأساسي فيها، حيث تمر من خلال معبرها المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفادت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرب عن أسفها البالغ والعميق. حيال تعليق بعض الدول المانحة تمويلها لوكالة الأونروا. خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة الراهنة. مشيرة إلى أن خمسة ملايين فلسطيني، يعتمدون على الوكالة لا سيما في قطاع غزة.

مجددة موقف المجموعة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.