دول مجموعة العشرين تعلن إلتزامها بإتخاذ خطوات فورية لضمان إستقرار سوق النفط

أعلنت دول مجموعة العشرين، اليوم السبت، إلتزامها بإتخاذ خطوات فورية لضمان إستقرار سوق النفط الدولية.

وأفادت المجموعة، في بيان لها عقب إجتماع لوزراء الطاقة بدول المجموعة أمس الجمعة، أن “الانكماش الاقتصادي الكبير المرتبط بعدم اليقين المتوقع جراء فيروس كورونا أدى إلى تفاقم الخلل في عمليات العرض والطلب على الطاقة”.

وأضاف ذات البيان ان “تفاقم عدم استقرار أسواق الطاقة، وأثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وانتشر إلى مناطق أخرى، مما أثر بشكل أكبر على انتعاش الاقتصاد العالمي”.

وأوضح بيان المجموعة العشرين أن “الزعماء سيواصلون التعاون عن كثب ومراجعة الاستجابة لجائحة الوباء والأجندة الأوسع لمجموعة العشرين للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة خلال الاجتماع المقرر في سبتمبر المقبل”.

مشيرة في السياق ذاته أنها على اتم “الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك”.