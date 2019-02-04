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دوما: “أتوقع أن تكون مباراتنا أمام بارادو مفتوحة من الجانبين”

الرياضة
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دوما: “أتوقع أن تكون مباراتنا أمام بارادو مفتوحة من الجانبين”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب شبيبة القبائل، فرانك دوما، صعوبة المواجهة التي ستجمعهم أمسية اليوم الإثنين، بنادي بارادو، والتي يتوقعها مفتوحة من الجانبين.

وصرح دوما، خلال ندوته الصحفية، الخاصة بهذه المباراة: “نادي بارادو معروف عليه أنه يطبق كرة جميلة، وهو فريق جيد”.

وأضاف: “أتوقع أن تكون المباراة مفتوحة من الجانبين، بالنظر لطريقة لعب بارادو، ونحن لسنا متعودين، على غلق اللعب”.

وتابع: “نحن سعداء بملاقاة أنصارنا من جديد بمناسبة هذه المباراة، تعودنا على تواجدهم في كل تنقلاتنا، وهذا يمنحنا دفعا جيدا”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سيحل ضيفا على نادي بارادو، اليوم الإثنين، بملعب “بولوغين”، لحساب الجولة الـ20 من المحترف الأول.


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