دوما: “إتحاد بلعباس فريق جريح وعلينا الحذر منه” 

أكد مدرب شبيبة القبائل، فرانك دوما، أنه لا توجد مباراة سهلة بالنسبة له، وبالأخص تلك التي تنتظر فريقه أمام إتحاد بلعباس الجريح.

وصرح دوما، بخصوص هذه المواجهة، خلال ندوته الصحفية: “بالنسبة لي لم نلعب لحد الآن أي مباراة سهلة، كل المباريات كانت صعبة”.

وأضاف: “سنواجه فريق إتحاد بلعباس الجريح، وعلينا أن نكون حذرين في التعامل معه، للتمكن من العودة بنتيجة إيجابية، ستكون مباراة رجال”.

وبخصوص جاهزية فريقه لهذه المواجهة أوضح دوما: “التحضيرات جرت بصفة عادية، وفي أجواء جيدة، خاصة بعد الفوز أمام مولودية بجاية”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سيحل ضيفا على إتحاد بلعباس، الجمعة المقبل، لخوض مباراة الجولة الـ18 من المحترف الأول.