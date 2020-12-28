عاجل

دوما :”إحترمنا غور ماهيا ولن نتوقف عند هذا الحد”

الرياضة
  • -
  • 0
دوما :”إحترمنا غور ماهيا ولن نتوقف عند هذا الحد”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، بأن لاعبيه احترموا غور ماهيا لأقصى حد، وهو ما يُفسر حسبه السداسية التي وقعوها في شباك منافسهم الكيني، في لقاء رابطة الأبطال.

وتحدث التقني الفرنسي للقناة الرسمية للفريق قائلا :”الأهداف الستة التي سجلناها، تظهر بأننا احترمنا المُنافس لأبعد الحدود”.

ليُضيف :”علينا أن نكون حذرين في مُباراة العودة، لأن المُفاجآت تبقى واردة في عالم كرة القدم، لن نتساهل في كينيا”.

وختم :”الآن طوينا صفحة هذا اللقاء، ولن نتوقف عند هذا الحد، بل علينا التركيز على مُباراة شبيبة سكيكدة، الخميس القادم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=940453

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com