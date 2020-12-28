دوما :”إحترمنا غور ماهيا ولن نتوقف عند هذا الحد”

أكد فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، بأن لاعبيه احترموا غور ماهيا لأقصى حد، وهو ما يُفسر حسبه السداسية التي وقعوها في شباك منافسهم الكيني، في لقاء رابطة الأبطال.

وتحدث التقني الفرنسي للقناة الرسمية للفريق قائلا :”الأهداف الستة التي سجلناها، تظهر بأننا احترمنا المُنافس لأبعد الحدود”.

ليُضيف :”علينا أن نكون حذرين في مُباراة العودة، لأن المُفاجآت تبقى واردة في عالم كرة القدم، لن نتساهل في كينيا”.

وختم :”الآن طوينا صفحة هذا اللقاء، ولن نتوقف عند هذا الحد، بل علينا التركيز على مُباراة شبيبة سكيكدة، الخميس القادم”.