دوما: “استقالتي من الوفاق لا علاقة لها بالعروض التي تلقيتها”

أكد المدرب الفرنسي، فرانك دوما، بأن استقالته من العارضة الفنية لوفاق سطيف، لا علاقة لها مع العروض التي تلقاها لتدريب أندية أخرى.

وصرح فرانك دوما، لتلفزيون “النهار”: “أريد التوضيح بأن استقالتي من الوفاق، لا علاقة لها بالعروض التي تلقيتها”.

كما أضاف: “لو أردت الاستقالة بسبب العروض، لكنت استقلت بعد أول أسبوع لي في الوفاق، أين وصلتني عدة عروض”.

يذكر أن المدرب الفرنسي، فرانك دوما، أشرف أمس الجمعة على آخر مباراة له مع وفاق سطيف، أين قاد الفريق لتحقيق الفوز على حساب شباب قسنطينة، بنتيجة (2-1).