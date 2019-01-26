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دوما: “افتقدنا لكثير من الفعالية أمام المرمى”

الرياضة
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دوما: “افتقدنا لكثير من الفعالية أمام المرمى”
بقلم كريم.تيغرمت

أرجع مدرب شبيبة القبائل، فرانك دوما، التعثر المسجل أمس الجمعة، أمام عين مليلة، إلى نقص الفعالية أمام المرمى بالنسبة لفريقه.

وصرح دوما، عقب هذه المواجهة: “أدينا مباراة جيدة من حيث الآداء، لكن كانت تنقصنا الأهداف، والكثير من الفعالية أمام المرمى”.

وأضاف: “المنافس عرف كيف يسير المباراة بالركون إلى الدفاع، وانتظار اللحظة المناسبة أين سجل علينا هدف عن طريق كرة ثابتة”.

وتابع: “لحسن الحظ أن ردة فعلنا كانت سريعة، أين تمكنا من تعديل النتيجة، وواصلنا في محاولتنا لكن دون فعالية”.

يذكر أن شبيبة القبائل، تعادلت على ميدانها، بنتيجة 1-1، أمام جمعية عين مليلة، لحساب الجولة الـ19 من المحترف الأول.


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