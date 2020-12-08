دوما :”الجميع سينتظرنا في المُنعرج هذا الموسم”

الرياضة
  • -
  • 0
دوما :”الجميع سينتظرنا في المُنعرج هذا الموسم”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد فرانك دوما، مُدرب شباب بلوزداد، بأن بطولة هذا الموسم ستكون صعبة عليه وعلى أشباله، بعد اللقب المُحصل عليه في الطبعة الماضية.

وصرّح التقني الفرنسي للقناة الرسمية للفريق قائلا :”المُباريات ستكون صعبة، خاصة وأن الجميع سيعمل للإطاحة بنا هذه المرة”.

وواصل :”سندخل في ثوب البطل، مما يجعل المُنافسين مُحفزين بشكل أكبر أمامنا، ولكننا جاهزون لرفع هذا التحدي”.

وأضاف :”بعد التأهل المُستحق أمام النصر الليبي، يجب علينا التعامل بذكاء مع البرمجة المُكثفة التي تنتظرنا”.

وختم :”سندخل المُباريات دائما من أجل الفوز، والبداية أمام شبيبة القبائل، والتي سنحضر لها بطريقة ذكية، لتحقيق نتيجة إيجابية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=931988

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com