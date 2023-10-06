دوما :”الريتم كان عال وأهنئ اللاعبين رغم الخسارة أمام المولودية”

أبدى مدرب وفاق سطيف فرانك دوما رضاه التام لما قدّمه لاعبيه خلال مواجهة مولودية الجزائر رغم الخسارة القاسية.

وقال فرانك دوما قي تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “الريتم كان عال بين الفريقين و اللاعبين، و أنا أحب هذه المباريات، يعني كان مفتوحا”.

كما أضاف دوما “لعبنا بكل شجاعة وأنا ش خصيا لا أحب الفرق التي تركن إلى الوراء”.

وقال المدرب الفرنسي عن الفوز الكبير الذي حقق المنافس “مبروك لمولودية الجزائر و أنصار مولودية الجزائر الذي شجعوا الفريق إلى آخر الدقائق، سنعود إلى التدريبات و سنعمل على تصحيح الأخطاء”.

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