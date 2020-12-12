دوما :”اللاعبون فهموا رسالتي وضيقنا الخناق على الجياسكا”

عبّر فرانك دوما، عن سعادته الكبيرة، بأول فوز لشباب بلوزداد، في البطولة الوطنية، والتي إفتتح فيها عداده بأفضل طريقة ممكنة، على حساب شبيبة القبائل، بثلاثية دون رد.

وصرّح التقني الفرنسي للقناة الرسمية للفريق :”اللاعبون فهموا الرسالة منذ البداية وأنا فخور بهم كثيرا”.

وأضاف :”لقد أظهروا الإنضباط اللازم طيلة أطوار اللقاء منذ البداية الى غاية النهاية”.

ليواصل :”لقد أوضحت لهم بأننا مُطالبون بتسيير المُباراة، دون ترك المجال للجياسكا لتطبيق طريقة لعبها، وهو ما إلتزموا به”.

وختم :”الحصول على ثلاث نقاط خارج الديار أمر جيد، وعلينا تسيير التحديات القادمة بنفس الشكل للوصول لأهدافنا”.