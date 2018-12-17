دوما: “بوخنشوش هو من أراد مغادرة الفريق”

نفى فرانك دوما، أن تكنون لديه أي مشاكل شخصية مع لاعبه السابق سليم بوخنشوش، وأكد أن هذا الأخير هو من أراد مغادرة الشبيبة.

وأجاب دوما، على سؤال الصحافة، حول تأكيد بوخنشوش، بأن المدرب، من أجبره على مغادرة الفريق، بالنظر للمشاكل التي كانت بينهما.

وكشف دوما، في هذا الخصوص: ” بوخنشوش كاذب، ليس لدي أي مشكل شخصي معه، هو من كشف لمراد كعروف، أنه لم يعد يرغب باللعب للفريق”.

وأضاف: “كعروف تحدث إلي شخصيا في هذا الخصوص، ونقل لي رغبة بوخنشوش، في مغادرة الفريق، وأنا لم أعارض رغبته”

وتابع: “عندما أتيت إلى شبيبة القبائل، حدثوني عن لاعبين يملكان عقلية خاصة، حاولت تسيير ذلك، لكن مادام اللاعب لا يريد اللعب معنا، فلن نجبره على ذلك”.

وأردف دوما: “لا أستطيع اجبار أي لاعب على البقاء معنا، إذا أراد المغادرة، وهذا ما حدث مع بوخنشوش، والآن الأمور تسير في أحسن الظروف”.

وختم فرانك دوما: “أتمنى أن ينجح بوخنشوش، مع فريقه الجديد، ويتمكن من اثبات كل ما قيل عنه في السابق، والكل سيكون سعيدا بذلك”.