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دوما: “تحقيق المركز الثاني بمثل هذه التشكيلة أمر رائع”

الرياضة
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دوما: “تحقيق المركز الثاني بمثل هذه التشكيلة أمر رائع”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب شبيبة القبائل، فرانك دوما، رضاه عن إنهاء فريقه للموسم في المركز الثاني، مؤكدا أن الأهداف المسطّرة تم بلوغها.

وصرح دوما، لتلفزيون “النهار”: “إنهاء الموسم في المركز الثاني بلاعبين “أطفال”، حتى أبنائي أكبر منهم سنا، يعتبر أمر رائع”.

وأضاف: “مشروعنا لهذا الموسم كان إعادة الإستقرار للفريق، ضمان البقاء، تحسين مستوى التشكيلة، واستعادة ثقة الأنصار الذين أشكرهم على دعمهم المتواصل”.

يذكر أن شبيبة القبائل، وبعد فوزه أمس الأحد أمام أهلي برج بوعريريج،  أنهى الموسم في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.


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