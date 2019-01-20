دوما: “حققنا فوزا مهما ونحن بحاجة لثلاثة نقاط أخرى”

أشاد فرانك دوما، مدرب شبيبة القبائل، بآداء لاعبيه والفوز المحقق أمام اتحاد بلعباس، مؤكدا أن فريقه بحاجة لثلاثة نقاط أخرى.

وصرح دوما، عقب هذه المواجهة: “هذا الفوز مهم للفريق، تمكنا من تعميق الفارق عن ملاحقينا، والإقتراب أكثر من ضمان البقاء”.

وأضاف: “الآن نحن بحاجة لثلاثة نقاط أخرى، لبلوغ الهدف الأساسي الذي جئت من أجله، وهو ضمان البقاء بصفة رسمية”.

وتابع فرانك دوما: “اللاعبون قدمو مردود جيد في هذه المباراة، وأحسنو التفاوض مع المنافس، ونتمنى المواصلة على المنوال”.

يذكر أن شبيبة القبائل، عاد بفوز ثمين من بلعباس، بنتيجة 2-0، مقلصا بذلك الفارق عن المتصدر إتحاد العاصمة إلى نقطتين.