دوما :”رابطة الأبطال الإفريقية ليست أولوية لشباب بلوزداد”

أثار فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، إستياء جماهير الفريق، عندما أكد بأن رابطة الأبطال الإفريقية ليست أولوية بالنسبة له.

وقال في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق :”قد يكون ما أقوله صادما، ولكن رابطة الأبطال الإفريقية ليست أولويتنا”.

ليُضيف :”الأولوية بالنسبة لي حاليا، هي تجهيز التشكيلة بأفضل طريقة ممكنة، رغم ضيق الوقت، يجب أن نكون جاهزين طيلة الموسم”.

وواصل :”لقد عشنا فترة صعبة من القلق والحيرة، بعدما توقفنا عن العمل لمدة 15 يوما، بعدما ضربنا فيروس كورونا”.

ليختم :”الآن نحن نحضر وفق برنامج مدروس، والأمور عادت الى نصابها”.